В Казахстане обновили регламент правительства

Уполномоченным лицам в ходе рассмотрения в Курултае проектов законов запрещается без предварительного согласования с премьер-министром вносить в устной или письменной форме предложения или выражать согласие на внесение изменений и дополнений, связанных с консультативным документом проекта закона или изменением его правового содержания, в том числе связанных с введением регуляторного инструмента и связанных с ним требований или осуществлением ужесточения регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства (за исключением поправок, касающихся юридической техники), а также предусматривающих сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и Национального фонда.