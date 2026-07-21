Юрий Слюсарь поручил госжилинспекции работать с жителями напрямую

На рабочей встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем исполняющая обязанности начальника региональной государственной жилищной инспекции Юлия Брюховецкая доложила первые итоги работы ведомства, которое она возглавила два месяца назад.
За это время госжилинспекция инициировала 765 проверочных мероприятий. По итогам каждому заявителю направлена информация о принятых мерах. Юлия Брюховецкая отметила, что есть и добросовестные компании, которые без проверок идут на контакт с жителями и дают обратную связь.
Одной из самых острых проблем остаётся фальсификация протоколов общих собраний собственников. По поручению губернатора инспекция разработала новый регламент приёма протоколов, который будет запущен в ближайшее время.
«Подделка документов — это уголовное преступление. Если на это люди идут, они должны понимать, что за это наступит ответственность. Ваша задача — выстроить процедуры так, чтобы этих лиц можно было установить», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Выстроен механизм взаимодействия с правоохранителями: материалы по фактам подделки будут оперативно передаваться для проверки.
Губернатор поручил руководителю ГЖИ регулярно проводить личные приёмы и выездные встречи с жителями. По его словам, личное общение позволяет лучше понять настроение людей и найти варианты решения проблем. За два месяца Юлия Брюховецкая уже провела четыре таких приёма, два из которых — выездные в Таганроге и Новочеркасске. На встречи приглашаются представители муниципалитетов и управляющих компаний, что позволяет вырабатывать совместные дорожные карты и решать вопросы на месте.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.