Юрий Слюсарь поручил госжилинспекции работать с жителями напрямую

Губернатор поручил руководителю ГЖИ регулярно проводить личные приёмы и выездные встречи с жителями. По его словам, личное общение позволяет лучше понять настроение людей и найти варианты решения проблем. За два месяца Юлия Брюховецкая уже провела четыре таких приёма, два из которых — выездные в Таганроге и Новочеркасске. На встречи приглашаются представители муниципалитетов и управляющих компаний, что позволяет вырабатывать совместные дорожные карты и решать вопросы на месте.