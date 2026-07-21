Алиев направил обращение новому главе британского правительства

«Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-британских отношений, основанных на богатых и добрых традициях (…) Я уверен, что дружеские отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством будут успешно продолжаться благодаря нашим совместным усилиям в соответствии с интересами наших народов», — заявил Алиев.
В своем обращении азербайджанский лидер также упомянул работу британских компаний в Нагорном Карабахе, в том числе их участие в восстановительных проектах. По его словам, в Баку это расценивают как показатель высокого уровня двусторонних связей.
Напомним, британское правительство возглавил новый премьер-министр. Бернэм официально вступил в должность 20 июля. Он сменил на этом посту Кира Стармера, который покинул свой пост после того, как лейбористы проиграли местные выборы в мае. Новый глава кабинета уже завершил формирование состава правительства.