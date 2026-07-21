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Галина Ампилогова посетила Назаровский округ с рабочим визитом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Красноярского края Галина Ампилогова проверила социальные объекты Назаровского округа. Вместе с жителями, общественниками, депутатами окружного Совета и партийцами парламентарий посетила ремонтируемые образовательные учреждения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Красноярского края Галина Ампилогова проверила социальные объекты Назаровского округа. Вместе с жителями, общественниками, депутатами окружного Совета и партийцами парламентарий посетила ремонтируемые образовательные учреждения.

В Преображенской школе Назаровского округа продолжается капитальный ремонт. Готовность объекта пока составляет около 50%. Подрядчик объясняет задержку дополнительными объемами работ, вопросами финансирования и длительными согласованиями.

«Конечно, всех сегодня волнует главный вопрос: когда дети смогут вернуться в свою школу? Родители готовы немного подождать, если в результате дети будут учиться в безопасном, современном и качественно отремонтированном здании. Но обещания должны подтверждаться реальными делами. Именно поэтому договорились в ближайшее время снова встретиться на объекте и оценить, насколько подрядчик смог ускорить темпы работ не в ущерб качеству», — поделилась Галина Ампилогова.

Еще один серьезный вопрос возник во время посещения детского сада, который ремонтируется по программе «Поддержка комплексного развития территорий и содействия развитию местного самоуправления». Работа приостановлена из-за невыплат заработной платы рабочим и задержки строительных материалов.

«Вместе с администрацией округа приняли решение оперативно провести экстренный штаб. Сейчас важно разобраться в причинах возникших проблем и принять необходимые решения», — отметила депутат.

Во многих населенных пунктах прошли встречи с жителями. Так, в поселке Преображенский люди подняли вопрос о проведении водоснабжения к земельным участкам. В Назарово жители говорили о необходимости ремонта дорог. Обсуждались и другие вопросы, связанные с благоустройством, развитием социальной инфраструктуры и качеством предоставления муниципальных услуг. По каждому обращению уже начали совместную работу с администрацией округа и депутатами окружного Совета.

«Работать предстоит много. Есть объекты, где ремонт идет по графику, есть и те, где возникают серьезные вопросы. Именно поэтому мы организуем партийный, депутатский и общественный контроль. Вместе с жителями, администрацией округа, депутатами будем добиваться того, чтобы все объекты были завершены качественно и в установленные сроки», — подвела итоги поездки Галина Ампилогова.

Отметим, модернизация социально значимых объектов — важное направление народной программы и контролируется депутатами от «Единой России» и активистами в «партийных десантах». Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений — главное направление партийного проекта «Новая школа».

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