Индия вызвала поверенного России после гибели моряков

В индийском внешнеполитическом ведомстве заявили: «Индия осуждает подобные атаки и вновь подчеркивает, что нападения на коммерческие суда и создание угроз для жизни гражданских лиц, а также любое другое воспрепятствование свободе судоходства и торговли, являются предосудительными и должны быть прекращены». Украинская сторона утверждала, что удар по судну был нанесен ракетами вооруженных сил России. Российские власти на данный момент не комментировали данные о претензиях со стороны МИД Индии.
Минобороны России с середины июля регулярно сообщает о нанесении ударов по районам портов «Измаил», «Черноморск» и «Южный» в Одесской области. Накануне ведомство информировало об ударах по портам в Одессе и Черноморске. Как уточнили в министерстве, в порту Одессы были поражены два судна, перевозившие грузы для ВСУ, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.