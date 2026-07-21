Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индия вызвала поверенного России после гибели моряков

Временный поверенный в делах России Владимир Ладанов был вызван в МИД Индии. Причиной стала гибель четырех индийских моряков в результате удара по судну в Черном море. Речь идет о сухогрузе MV Golden Leo, который, по информации индийских властей, следовал из порта Одессы. О вызове дипломата сообщили индийские СМИ, включая Hindustan Times и India Today, со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

О гибели индийских моряков стало известно 20 июля. Как передавало агентство Reuters, судно Golden Leo шло под флагом Гвинеи-Бисау. В состав его экипажа входили граждане Индии и Сирии. В заявлении МИД Индии атака на судно была осуждена, однако Россия в нем не упоминалась.

В индийском внешнеполитическом ведомстве заявили: «Индия осуждает подобные атаки и вновь подчеркивает, что нападения на коммерческие суда и создание угроз для жизни гражданских лиц, а также любое другое воспрепятствование свободе судоходства и торговли, являются предосудительными и должны быть прекращены». Украинская сторона утверждала, что удар по судну был нанесен ракетами вооруженных сил России. Российские власти на данный момент не комментировали данные о претензиях со стороны МИД Индии.

Минобороны России с середины июля регулярно сообщает о нанесении ударов по районам портов «Измаил», «Черноморск» и «Южный» в Одесской области. Накануне ведомство информировало об ударах по портам в Одессе и Черноморске. Как уточнили в министерстве, в порту Одессы были поражены два судна, перевозившие грузы для ВСУ, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше