Индия вызвала поверенного России после гибели моряков

В индийском внешнеполитическом ведомстве заявили: «Индия осуждает подобные атаки и вновь подчеркивает, что нападения на коммерческие суда и создание угроз для жизни гражданских лиц, а также любое другое воспрепятствование свободе судоходства и торговли, являются предосудительными и должны быть прекращены». Украинская сторона утверждала, что удар по судну был нанесен ракетами вооруженных сил России. Российские власти на данный момент не комментировали данные о претензиях со стороны МИД Индии.