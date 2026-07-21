Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония заявила об учениях РФ и КНР в своей исключительной зоне

С 6 по 13 июля корабли военно-морских сил Китая и России провели совместные учения с боевыми стрельбами. Министерство обороны Японии заявило, что маневры иностранных флотов были зафиксированы в водах, которые Токио считает своей исключительной экономической зоной, сообщает Kyodo.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Первым на действия кораблей Китая и РФ обратил внимание министр обороны Синдзиро Коидзуми на авиасалоне в британском Фарнборо. Там обсуждали военное сотрудничество и разработки с участием Японии и европейских стран. Коидзуми назвал произошедшее «еще одним проявлением углубления военного сотрудничества между Китаем и Россией».

После заявления министра оборонное ведомство Японии уточнило детали. Китайский эсминец с управляемыми ракетами отработал маневры со стрельбой из пулемета примерно в 180 км к юго-западу от атолла Окинотори. Это самый южный участок суши, принадлежащий Японии. По данным ведомства, корабль входил в состав российско-китайской эскадры.

В Минобороны Японии также добавили, что в четверг заметили три китайских корабля и фрегат ВМФ России. Они проходили между островами Окинава и Мияко в сторону Тихого океана.

Ведомство подчеркнуло: эпизод у Окинотори — первый случай, когда китайские военные проводили учения со стрельбой в пределах исключительной экономической зоны Японии. При этом сообщений о повреждениях судов не поступало, отметили в министерстве.

Совместные военные учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2026» прошли с 6 по 13 июля. Моряки при поддержке авиации отработали совместные спасательные действия. На одном из этапов они потренировались в спасении экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата. Также провели совместные артиллерийские стрельбы, отработали противолодочные задачи.