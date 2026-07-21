Япония заявила об учениях РФ и КНР в своей исключительной зоне

Первым на действия кораблей Китая и РФ обратил внимание министр обороны Синдзиро Коидзуми на авиасалоне в британском Фарнборо. Там обсуждали военное сотрудничество и разработки с участием Японии и европейских стран. Коидзуми назвал произошедшее «еще одним проявлением углубления военного сотрудничества между Китаем и Россией».