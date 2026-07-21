Япония заявила об учениях РФ и КНР в своей исключительной зоне

Первым на действия кораблей Китая и РФ обратил внимание министр обороны Синдзиро Коидзуми на авиасалоне в британском Фарнборо. Там обсуждали военное сотрудничество и разработки с участием Японии и европейских стран. Коидзуми назвал произошедшее «еще одним проявлением углубления военного сотрудничества между Китаем и Россией».
После заявления министра оборонное ведомство Японии уточнило детали. Китайский эсминец с управляемыми ракетами отработал маневры со стрельбой из пулемета примерно в 180 км к юго-западу от атолла Окинотори. Это самый южный участок суши, принадлежащий Японии. По данным ведомства, корабль входил в состав российско-китайской эскадры.
В Минобороны Японии также добавили, что в четверг заметили три китайских корабля и фрегат ВМФ России. Они проходили между островами Окинава и Мияко в сторону Тихого океана.
Ведомство подчеркнуло: эпизод у Окинотори — первый случай, когда китайские военные проводили учения со стрельбой в пределах исключительной экономической зоны Японии. При этом сообщений о повреждениях судов не поступало, отметили в министерстве.
Совместные военные учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2026» прошли с 6 по 13 июля. Моряки при поддержке авиации отработали совместные спасательные действия. На одном из этапов они потренировались в спасении экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата. Также провели совместные артиллерийские стрельбы, отработали противолодочные задачи.