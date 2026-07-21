Крайизбирком начал аккредитацию СМИ на выборы в единый день голосования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Избирательная комиссия Красноярского края начала принимать заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации на выборы, назначенные на единый день голосования 20 сентября 2026 года.
Аккредитационное удостоверение дает журналистам право находиться в помещениях для голосования 18, 19 и 20 сентября, а также в дни досрочного и повторного голосования.
Заявки принимаются до 10 сентября включительно. Порядок подачи документов опубликован на сайте крайизбиркома в разделе «К сведению СМИ».
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (391) 249−37−32.
Источник: Крайизбирком_24.