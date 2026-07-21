Fars: Иран не будет выдавать разрешения на проход через Ормуз

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что режим прекращения огня, согласованный с Ираном в ночь на 18 июня, утратил силу. Начиная с 8 июля американские военные провели несколько серий ударов по Ирану. Как утверждало Центральное командование ВС США, эти действия якобы являлись ответом на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. В ответ Тегеран нанес удары по базам США в ряде государств Ближнего Востока, перекрыл Ормузский пролив и возложил на Вашингтон ответственность за нарушение меморандума о прекращении боевых действий.