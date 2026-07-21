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Fars: Иран не будет выдавать разрешения на проход через Ормуз

По данным агентства Fars, которое ссылается на военный источник, Иран не намерен выдавать разрешения на проход судов через Ормузский пролив до тех пор, пока США не прекратят враждебные действия в отношении Тегерана.

Источник: Reuters

Ранее, 12 июля, иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) сообщало, что запросы судов на проход через Ормузский пролив будут рассматриваться после стабилизации обстановки в регионе.

«Пока продолжаются враждебные действия США, ситуация в Ормузском проливе не поменяется, никакие разрешения судам на проход через этот стратегический маршрут выдаваться не будут», — указывается в публикации агентства.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что режим прекращения огня, согласованный с Ираном в ночь на 18 июня, утратил силу. Начиная с 8 июля американские военные провели несколько серий ударов по Ирану. Как утверждало Центральное командование ВС США, эти действия якобы являлись ответом на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. В ответ Тегеран нанес удары по базам США в ряде государств Ближнего Востока, перекрыл Ормузский пролив и возложил на Вашингтон ответственность за нарушение меморандума о прекращении боевых действий.

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