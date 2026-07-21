Президент Никарагуа Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что в стране «больше не будет никаких выборов». Свое решение он объяснил стремлением не допустить к власти «партии, поддерживаемые янки». Ортега руководил страной с 1979 по 1990 год, а затем вернулся в президентское кресло в 2007-м — и с тех пор не покидал свой пост. Год назад он провел реформы, продлив свои полномочия и объявив свою жену «сопрезидентом». США ввели против него санкции, а Россия — договорилась о военном сотрудничестве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».