Ливанская армия начала развертывание на юге страны по плану США

«Командование армии снова призывает сограждан не приезжать в город, пока там не стабилизируется ситуация с безопасностью; настоятельно советует соблюдать указания военных», — приводит телеканал выдержки из заявления ливанских военных.
Достигнутые договоренности предполагают поэтапный уход израильских военных. Также ливанские военнослужащие должны разоружить отряды движения «Хезболла» в этих «пилотных зонах». Помимо Завтар аль-Гарбия, в список пока включены деревни Фрун и Срифа. Впрочем, как отмечает телеканал, некоторые местные жители указывали, что израильских войск в этих деревнях никогда и не было.
Днем ранее израильское командование заявило, что план начал реализовываться. При этом оно не подтвердило, что подразделения уже начали отвод с юга Ливана.