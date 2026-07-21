Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливанская армия начала развертывание на юге страны по плану США

Ливанская армия начала развертывание в районе города Завтар аль-Гарбия на юге страны. Размещение военных Ливана является часть плана, который курируют США. Речь идет о создании так называемых «пилотных зон» с последующим выводом оттуда израильских сил, сообщает «Аль-Джазира».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AHMAD BADER/CC0

«Командование армии снова призывает сограждан не приезжать в город, пока там не стабилизируется ситуация с безопасностью; настоятельно советует соблюдать указания военных», — приводит телеканал выдержки из заявления ливанских военных.

Достигнутые договоренности предполагают поэтапный уход израильских военных. Также ливанские военнослужащие должны разоружить отряды движения «Хезболла» в этих «пилотных зонах». Помимо Завтар аль-Гарбия, в список пока включены деревни Фрун и Срифа. Впрочем, как отмечает телеканал, некоторые местные жители указывали, что израильских войск в этих деревнях никогда и не было.

Днем ранее израильское командование заявило, что план начал реализовываться. При этом оно не подтвердило, что подразделения уже начали отвод с юга Ливана.

26 июня в Вашингтоне Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем указано, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после того, как «Хезболла» сдаст оружие.

В последние месяцы конфликт разворачивался именно между Израилем и «Хезболлой». Ливанские военные в нем не участвовали. Лидеры «Хезболлы» не выражали готовность выполнять требования соглашения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше