Ливанская армия начала развертывание на юге страны по плану США

Достигнутые договоренности предполагают поэтапный уход израильских военных. Также ливанские военнослужащие должны разоружить отряды движения «Хезболла» в этих «пилотных зонах». Помимо Завтар аль-Гарбия, в список пока включены деревни Фрун и Срифа. Впрочем, как отмечает телеканал, некоторые местные жители указывали, что израильских войск в этих деревнях никогда и не было.