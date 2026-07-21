Американист раскрыл, зачем глава ФБР может приехать в Россию

Политолог Малек Дудаков рассказал Новостям Mail, что ФБР всегда занимается внутриамериканской повесткой, а не внешней политикой, поэтому главы ведомства довольно редко выезжают в другие страны для проведения тех или иных переговоров.
Последним главой ФБР, который приезжал в Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Поводом стал теракт на Бостонском марафоне, который устроили братья Царнаевы.
Эксперт поясняет, что переговоры на уровне разведок по внешнеполитическим вопросам в США — это прерогатива ЦРУ. Но нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф сегодня занят Ближним Востоком, Латинской Америкой, Кубой и Венесуэлой, отмечает он.
Кроме того, Рэтклифф очень ястребино настроен в отношении России, поэтому вести с ним переговоры будет довольно сложно. И возможно, он сам не особо хочет к нам приезжать.
Собеседник Новостей Mail поясняет, что Кэш Патель считается реалистом внутри команды Дональда Трампа. Он долгое время боролся с «Рашагейтом» — выдуманной демократами историей о якобы связях Трампа с Россией. Поэтому вполне возможно, что повестка будет формироваться в этом контексте, предполагает Дудаков.
Возможно, он хочет получить дополнительные доказательства, что никакого «Рашагейта» нет, а потом их использовать в рамках внутриамериканской политики.
Сообщалось, что визит Пателя запланирован на середину октября. В этой связи важно отметить, что в ноябре пройдут выборы в США, говорит собеседник Новостей Mail.
Очевидно, что это предвыборная история. Просто так представители команды Трампа не стали бы рисковать и приезжать в Россию накануне выборов.
Ранее о том, что глава ФБР может осенью посетить Россию, сообщило издание Politico. По его информации, Кэш Патель планирует посетить Москву и Санкт-Петербург с 14 по 15 октября.