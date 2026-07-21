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Американист раскрыл, зачем глава ФБР может приехать в Россию

Глава ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников. Новости Mail узнали, что может быть причиной визита и какие темы Патель может обсудить с российскими коллегами. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог Малек Дудаков рассказал Новостям Mail, что ФБР всегда занимается внутриамериканской повесткой, а не внешней политикой, поэтому главы ведомства довольно редко выезжают в другие страны для проведения тех или иных переговоров.

Последним главой ФБР, который приезжал в Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Поводом стал теракт на Бостонском марафоне, который устроили братья Царнаевы.

Эксперт поясняет, что переговоры на уровне разведок по внешнеполитическим вопросам в США — это прерогатива ЦРУ. Но нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф сегодня занят Ближним Востоком, Латинской Америкой, Кубой и Венесуэлой, отмечает он.

Кроме того, Рэтклифф очень ястребино настроен в отношении России, поэтому вести с ним переговоры будет довольно сложно. И возможно, он сам не особо хочет к нам приезжать.

Малек Дудаков
политолог

Собеседник Новостей Mail поясняет, что Кэш Патель считается реалистом внутри команды Дональда Трампа. Он долгое время боролся с «Рашагейтом» — выдуманной демократами историей о якобы связях Трампа с Россией. Поэтому вполне возможно, что повестка будет формироваться в этом контексте, предполагает Дудаков.

Возможно, он хочет получить дополнительные доказательства, что никакого «Рашагейта» нет, а потом их использовать в рамках внутриамериканской политики.

Малек Дудаков
политолог

Сообщалось, что визит Пателя запланирован на середину октября. В этой связи важно отметить, что в ноябре пройдут выборы в США, говорит собеседник Новостей Mail.

Очевидно, что это предвыборная история. Просто так представители команды Трампа не стали бы рисковать и приезжать в Россию накануне выборов.

Малек Дудаков
политолог

Ранее о том, что глава ФБР может осенью посетить Россию, сообщило издание Politico. По его информации, Кэш Патель планирует посетить Москву и Санкт-Петербург с 14 по 15 октября.

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