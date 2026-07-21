Двум омским министрам утвердили заместителей

Так, утверждён новый первый заместитель министра здравоохранения — Илья Батухтин. Он приступил к обязанностям без испытательного срока. Чиновник трудится в структуре областного минздрава с 2005 года, ранее возглавлял один из профильных департаментов ведомства. Его повышение стало возможным после того, как прежний первый замминистра Андрей Сухарев перешёл на должность главврача Областной клинической больницы. Полномочия нового замминистра начали действовать с 16 июля.