Двум омским министрам утвердили заместителей

В двух региональных министерствах произошли кадровые перестановки. Соответствующие распоряжения были опубликованы на портале правовой информации.
Так, утверждён новый первый заместитель министра здравоохранения — Илья Батухтин. Он приступил к обязанностям без испытательного срока. Чиновник трудится в структуре областного минздрава с 2005 года, ранее возглавлял один из профильных департаментов ведомства. Его повышение стало возможным после того, как прежний первый замминистра Андрей Сухарев перешёл на должность главврача Областной клинической больницы. Полномочия нового замминистра начали действовать с 16 июля.
Вторым распоряжением на пост первого заместителя министра строительства и архитектуры вновь назначен Дмитрий Пшеничников. Срок его полномочий — один год. Отсчёт нового служебного периода стартовал 17 июля. Таким образом, руководитель продлил свою работу на должности, которую впервые занял ровно год назад.
Дмитрий Пшеничников — выпускник СибАДИ. Ранее он работал в строительном подразделении омского аэропорта, в Региональном фонде капитального ремонта, а также в коммерческих строительных компаниях. В 2023 году он руководил бюджетным учреждением «Омскоблстройзаказчик».