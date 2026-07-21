Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о белорусской погоде, передает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 21 июля во время селекторного совещания глава государства подчеркнул, что сейчас аграрии имеют хорошие виды на урожая, и он призвал — «взять этот урожай по максимуму».
Лукашенко потребовал не оправдываться и не ссылаться на обстоятельства и капризы погоды, напомнив, каким обычно бывает лето в Беларуси.
— Такие сюрпризы в наших широтах — привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется, — заявил лидер страны.
Еще Лукашенко обратил внимание, что на данный момент на полях республике работы ведутся параллельно: уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, а в скором времени нужно будет начинать сев озимых культур. Он добавил, что задачей всей вертикали — от агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и премьер-министра станет грамотное планирование процессов.
Также Лукашенко заявил, что времени на раскачку нет, так как массовая уборочная кампания идет на пять — семь дней раньше обычных сроков, и предупредил о непростом периоде.
— Господь нам не позволяет раскачиваться. С учетом обильных дождей и умеренного потепления это будет непросто, — заключил белорусский президент.