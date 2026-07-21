В России раскрыли, почему Сырский извинился перед Федоровым

«Его [Зеленского] задача — не дать Федорову вырасти из бесталанного технического сотрудника в политика. Поэтому, видимо, он приказал Сырскому даже за счет определенного унижения для командующего сгладить отношения. Получится это или нет, я не знаю. Вряд ли», — отметил политолог.