В Госдуме раскрыли, с какой целью директор ФБР приедет в Россию

«Это борьба с мировыми хакерами, которые вредят всем, не только американцам или россиянам. То есть существуют такие вещи, которые нам нужно решать вместе. Поэтому и приезд таких высокопоставленных чиновников, в том числе американцев, говорит о том, что тема безопасности все-таки стоит над схваткой, над спорами и разногласиями между друг другом. Она все равно остается общей», — пояснила собеседница «Ленты.ру».