Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме раскрыли, с какой целью директор ФБР приедет в Россию

Россия и США продолжают поддерживать диалог по целому ряду ключевых направлений, включая вопросы глобальной и кибербезопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя информацию о возможном визите в Россию осенью директора ФБР Кэша Пателя.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как полагает депутат, поездка главы ФБР может быть напрямую связана с темами кибербезопасности и безопасности. Журова подчеркнула: несмотря на претензии, которые Вашингтон регулярно выдвигает в адрес Москвы, у обеих держав есть общая задача — не допустить глобальных катастроф, спровоцированных этими проблемами.

«Это борьба с мировыми хакерами, которые вредят всем, не только американцам или россиянам. То есть существуют такие вещи, которые нам нужно решать вместе. Поэтому и приезд таких высокопоставленных чиновников, в том числе американцев, говорит о том, что тема безопасности все-таки стоит над схваткой, над спорами и разногласиями между друг другом. Она все равно остается общей», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Журова также обратила внимание, что анонс визита за полтора месяца — это нормальная практика для американского менталитета, а не признак дальнего планирования. По ее словам, в этом нет ничего подозрительного: даже рядовые встречи в США обычные граждане бронируют минимум за месяц.

Ранее Кэш Патель обвинял Россию в организации хакерских атак на американских чиновников и военных в мессенджере Signal. По словам Пателя, эта кампания была нацелена на людей, которые представляют высокую разведывательную ценность: в список потенциальных жертв попали действующие и бывшие официальные лица США, военнослужащие, политики и журналисты.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше