В Госдуме раскрыли, с какой целью директор ФБР приедет в Россию

Как полагает депутат, поездка главы ФБР может быть напрямую связана с темами кибербезопасности и безопасности. Журова подчеркнула: несмотря на претензии, которые Вашингтон регулярно выдвигает в адрес Москвы, у обеих держав есть общая задача — не допустить глобальных катастроф, спровоцированных этими проблемами.
«Это борьба с мировыми хакерами, которые вредят всем, не только американцам или россиянам. То есть существуют такие вещи, которые нам нужно решать вместе. Поэтому и приезд таких высокопоставленных чиновников, в том числе американцев, говорит о том, что тема безопасности все-таки стоит над схваткой, над спорами и разногласиями между друг другом. Она все равно остается общей», — пояснила собеседница «Ленты.ру».
Журова также обратила внимание, что анонс визита за полтора месяца — это нормальная практика для американского менталитета, а не признак дальнего планирования. По ее словам, в этом нет ничего подозрительного: даже рядовые встречи в США обычные граждане бронируют минимум за месяц.
Ранее Кэш Патель обвинял Россию в организации хакерских атак на американских чиновников и военных в мессенджере Signal. По словам Пателя, эта кампания была нацелена на людей, которые представляют высокую разведывательную ценность: в список потенциальных жертв попали действующие и бывшие официальные лица США, военнослужащие, политики и журналисты.