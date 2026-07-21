В Турции раскрыли детали покушений на Эрдогана

Отставной бригадный генерал Ибрагим Бююкбаш, ранее отвечавший за вопросы кибербезопасности Министерства национальной обороны, рассказал изданию, что первоначально покушение на Эрдогана было запланировано во время учений. Однако, как отметил генерал, спецслужбы выявили ряд подозрительных обстоятельств, в результате чего программа участия президента в этих учениях была отменена. Впоследствии силы безопасности получили информацию о том, что убийство Эрдогана планировалось по образцу покушения на президента Египта Анвара Садата, совершенного на военном параде в 1981 году.