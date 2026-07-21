В Турции раскрыли детали покушений на Эрдогана

Отставной бригадный генерал Ибрагим Бююкбаш, ранее отвечавший за вопросы кибербезопасности Министерства национальной обороны, рассказал изданию, что первоначально покушение на Эрдогана было запланировано во время учений. Однако, как отметил генерал, спецслужбы выявили ряд подозрительных обстоятельств, в результате чего программа участия президента в этих учениях была отменена. Впоследствии силы безопасности получили информацию о том, что убийство Эрдогана планировалось по образцу покушения на президента Египта Анвара Садата, совершенного на военном параде в 1981 году.
Следующая попытка покушения на турецкого лидера была совершена в ночь на 15 июля 2016 года. Она также была сорвана, поскольку Эрдоган заранее покинул отель в курортном городе Мармарис. По словам отставного турецкого военного, организация ФЕТО разрабатывала планы убийства Эрдогана на борту самолета, принадлежащего иностранной авиакомпании.
В результате попытки переворота в Турции 15 июля 2016 года погибли 253 человека, пострадали 2,2 тыс. человек. После подавления мятежа турецкие власти провели чистки в государственных структурах, более 100 тыс. человек были уволены. Сотни участников путча были приговорены к пожизненному заключению. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция продолжит преследование сторонников ФЕТО до тех пор, пока последний из них не понесет ответственность.