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Лукашенко сказал о фактах «крышевания» в Беларуси, как в лихих 90-х

Лукашенко заявил про факты «крышевания» в Беларуси, как в 90-х.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания сказал о фактах «крышевания» в стране, как в лихих 90-х. Подробности приводит БелТА.

По словам главы государства, в стране только началась уборка, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основными оказались взяточничество, хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте — воровство горюче-смазочных материалов.

Александр Лукашенко подчеркнул, что это является застарелой проблемой. Он обратил внимание на результаты свежего мониторинга, который показал: местная власть искоренением хищений или вообще не занимается, или подходит спустя рукава.

— Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности, — заявил президент Беларуси.

Лукашенко озвучил, что больше всего возмущает:

— Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и «крышуют», как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что делают белорусы, когда мир сотрясают войны, а грань между здравым смыслом и безумием почти отсутствует.

Тем временем Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды.

Кроме того, глава государства сказал, почему боится за картошку в Беларуси.

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