Лукашенко сказал о фактах «крышевания» в Беларуси, как в лихих 90-х

— Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и «крышуют», как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.