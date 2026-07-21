Лукашенко сказал о фактах «крышевания» в Беларуси, как в лихих 90-х

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания сказал о фактах «крышевания» в стране, как в лихих 90-х. Подробности приводит БелТА.
По словам главы государства, в стране только началась уборка, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основными оказались взяточничество, хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте — воровство горюче-смазочных материалов.
Александр Лукашенко подчеркнул, что это является застарелой проблемой. Он обратил внимание на результаты свежего мониторинга, который показал: местная власть искоренением хищений или вообще не занимается, или подходит спустя рукава.
— Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности, — заявил президент Беларуси.
Лукашенко озвучил, что больше всего возмущает:
— Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и «крышуют», как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что делают белорусы, когда мир сотрясают войны, а грань между здравым смыслом и безумием почти отсутствует.
Тем временем Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды.
Кроме того, глава государства сказал, почему боится за картошку в Беларуси.