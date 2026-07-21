Польша стала шестым участником спутниковой группировки IRIS2

«Сегодня Польша присоединяется к крупной европейской программе по созданию защищенной связи. Связь будет осуществляться с помощью группы европейских спутников. Это будет полностью независимая система, которая гарантирует нашу безопасность и полную независимость», — заявил Кервиньский. Он добавил, что проект, в котором теперь будет участвовать Польша, станет ответом на современные угрозы.