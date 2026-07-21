Польша стала шестым участником спутниковой группировки IRIS2

«Сегодня Польша присоединяется к крупной европейской программе по созданию защищенной связи. Связь будет осуществляться с помощью группы европейских спутников. Это будет полностью независимая система, которая гарантирует нашу безопасность и полную независимость», — заявил Кервиньский. Он добавил, что проект, в котором теперь будет участвовать Польша, станет ответом на современные угрозы.
Министр также подчеркнул, что Варшава войдет в число шести ключевых участников европейской спутниковой сети, которая станет одним из оснований для формирования защищенной коммуникационной инфраструктуры для всей Европы.
Проект IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) реализует Европейский союз. Он нацелен на создание собственной низкоорбитальной спутниковой сети. Система объединит 290 аппаратов, которые обеспечат защищенную связь для государственных структур, включая военных, а также для частного бизнеса и обычных граждан.