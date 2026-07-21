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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 июля: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Киев продолжает наносить удары по мирным целям.

Кремль опроверг информацию, что склады Wildberries используются для поставок товаров для ВС РФ.

Ситуация у Wildberries после атаки их склада непростая, кабмин занимается этим вопросом.

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для ВСУ.

Наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В ЕС неоднократно говорили о размещении иностранных контингентов на Украине.

Неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы, и более того это станет частью гарантий безопасности для Украины.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

СВО проводится, чтобы войска НАТО не присутствовали на территории Украины.

Россия не надеется, что с назначением нового премьер-министра Великобритании отношения Москвы и Лондона улучшатся.

Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

У Владимира Путина пока не планируется контактов с новым премьером Британии.

Кремль не располагает никакой информацией о якобы возможном визите главы ФБР в РФ.

Кремль фиксирует, что одни из первых заявлений нового премьера Британии были о поддержке Киева, то есть о намерении делать все для продолжения войны.

Все действия военных кораблей РФ осуществляются в строгом соответствии с международным правом — Кремль об учениях ВС России в международных водах.

21 июля Владимир Путин примет в Кремле губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк.

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