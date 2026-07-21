Киев продолжает наносить удары по мирным целям.
Кремль опроверг информацию, что склады Wildberries используются для поставок товаров для ВС РФ.
Ситуация у Wildberries после атаки их склада непростая, кабмин занимается этим вопросом.
Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для ВСУ.
Наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима.
В ЕС неоднократно говорили о размещении иностранных контингентов на Украине.
Неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы, и более того это станет частью гарантий безопасности для Украины.
СВО проводится, чтобы войска НАТО не присутствовали на территории Украины.
Россия не надеется, что с назначением нового премьер-министра Великобритании отношения Москвы и Лондона улучшатся.
Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет.
У Владимира Путина пока не планируется контактов с новым премьером Британии.
Кремль не располагает никакой информацией о якобы возможном визите главы ФБР в РФ.
Кремль фиксирует, что одни из первых заявлений нового премьера Британии были о поддержке Киева, то есть о намерении делать все для продолжения войны.
Все действия военных кораблей РФ осуществляются в строгом соответствии с международным правом — Кремль об учениях ВС России в международных водах.
21 июля Владимир Путин примет в Кремле губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк.