Китай ответил на претензии Японии из-за учений с РФ в Тихом океане

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на данные Минобороны Японии сообщило, что экипаж китайского ракетного эсминца тренировался стрелять из пулемета в 180 км к юго-западу от японского острова Окинотори в Тихом океане. Этот эсминец входил в группу кораблей КНР и РФ, которая ранее прошла в 330 км юго-западнее Окинотори.