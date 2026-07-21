Китай ответил на претензии Японии из-за учений с РФ в Тихом океане

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ответил на вопросы журналистов о претензиях представителей японского правительства. СМИ Японии писали, что Токио запросило объяснений после боевых стрельб китайских судов в так называемой исключительной экономической зоне в ходе совместных учений с Россией. Дипломат подчеркнул: беспокойство японской стороны абсолютно необоснованно, и Пекин решительно его отвергает.
Линь Цзянь также отметил, что китайские власти уже донесли позицию Пекина по поводу совместного морского патрулирования КНР и РФ, а также совместных учений.
Ранее агентство Kyodo со ссылкой на данные Минобороны Японии сообщило, что экипаж китайского ракетного эсминца тренировался стрелять из пулемета в 180 км к юго-западу от японского острова Окинотори в Тихом океане. Этот эсминец входил в группу кораблей КНР и РФ, которая ранее прошла в 330 км юго-западнее Окинотори.
В минувшую пятницу представитель министерства национальной обороны КНР Цзян Бинь заявил: военное сотрудничество Китая и России, включая недавнее совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), не направлено против третьих стран.
Совместные военные учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2026» прошли с 6 по 13 июля.