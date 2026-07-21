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КПРФ представила документы о выдвижении кандидатов в Госдуму от Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении четырех кандидатов в депутаты Государственной Думы от КПРФ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении четырех кандидатов в депутаты Государственной Думы от КПРФ.

Максим Золотухин выдвинут по Красноярскому одномандатному округу № 58, Николай Саттаров — по Центральному округу № 59, Валерий Исаев — по Дивногорскому округу № 60, Елена Родикова — по Енисейскому округу № 61.

Источник: Крайизбирком_24.

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