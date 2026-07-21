Лукашенко сказал, чего ждать, если Беларусь будет с хлебом

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании сказал, чего ждать, если страна будет с хлебом. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства обратил внимание на менталитет белорусов, сказав, что именно в нем заложено:
— Если говорить о менталитете белорусов, то в нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных в том числе политиков отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб.
Президент обратил внимание: и в период войн, и в мирное время людям всегда хочется кушать. По его словам, уборочная страда является не только определенным экзаменом, не только итогом всего годового цикла работы крестьян, но и твердой гарантией продовольственной безопасности страны. Александра Лукашенко напомнил и про одну из основ экспортной валютной выручки.
— Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом — будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы — без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев, — заявил глава Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды.
Также Лукашенко сказал, почему боится за картошку в Беларуси.
Тем временем президент сказал о фактах «крышевания» в Беларуси, как в лихих 90-х.