Лукашенко сказал, чего ждать, если Беларусь будет с хлебом

— Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом — будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы — без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев, — заявил глава Беларуси.