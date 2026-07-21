Песков: ВС РФ продолжат бить по судам, перевозящим оружие ВСУ

«Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», — отметил представитель Кремля.