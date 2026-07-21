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Песков: ВС РФ продолжат бить по судам, перевозящим оружие ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит наносить удары по судам, задействованным в военном снабжении украинского режима. Это заявление было сделано в ответ на вопрос об ударе по судну в порту Одессы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, по данным индийской стороны, в результате инцидента погибли четверо граждан Индии.

«Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», — отметил представитель Кремля.

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