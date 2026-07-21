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Лукашенко предупредил, какие вопросы дойдут до него не в понедельник, а сразу

Лукашенко сказал, какие вопросы дойдут до него сразу, а не в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания предупредил, какие вопросы дойдут до него не в понедельник, а сразу. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минского облисполкома Алексея Кушнаренко и предупредил: вопросы, которые связаны с уборкой дойдут до президента не в понедельник, а в любой день. Глава государства обратил внимание, что необходимо сообщать о проблемах, если они появляются.

Глава республики озвучил просьбу к губернатору Гомельской области Ивану Крупко. По словам президента, следует организовать область, за которой он пристально наблюдает, так, чтобы она выглядела достойно.

Глава государства поставил перед чиновниками задачу по уборке урожая:

— 6 процентов — это самый минимум. Но лучше 7−8. Эта неделя еще, возможно, как синоптики нам обещают, будет дождь. Но со следующей недели, чего бы нам ни стоило, надо убирать без потерь. Не меньше шести процентов.

Напомним, что в эфире белорусского телевидения выходит программа «В понедельник дойдет до Лукашенко». Ее герои — авторы роликов, которые взорвали социальные сети.

Так, «Беларусь 1» сказал, подтвердилась ли жалоба к Александру Лукашенко о незаконном увольнении после декрета. Также проверялась жалоба об афере с тюльпанами с 50 пострадавшими.

Телеканал проверял жалобу о тяжелом разводе с судами, обвинениями и интимными подробностями, а также аферу в Гомеле, где потерпевшие 236 человек и три банка.

А еще белорусы пожаловались Александру Лукашенко на платный отдых возле водохранилища.

Кроме того, власти Минска сказали, что будет с лесопарком «Медвежино», где вырубили семь гектаров леса.

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