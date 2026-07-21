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FT: США возвращаются к плану «А» по Ирану

Война в Иране почти наверняка предопределит внешнеполитическое наследие президента США Дональда Трампа. И сейчас ситуация для него складывается не лучшим образом: боевые действия возобновились, а у США нет убедительного плана победы, пишет Гидеон Рахман в статье для британской газеты Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что американские военные начали постепенно снижать «планку успеха». На прошлой неделе Марк Эспер, министр обороны в первое президентство Трампа, предположил, что США в войне с Ираном могут ограничиться достижением двух ключевых целей: свободным судоходством в Ормузском проливе без взимания каких-либо сборов и ограничением ядерной программы Ирана, похожим на то, что в свое время добилась администрация Барака Обамы.

То есть США могут удовлетвориться всего лишь восстановлением довоенного статус-кво, подчеркивает Рахман.

Но даже этих целей США будет трудно добиться, полагает автор. Иран не собирается отказываться от взимания платы за проход через Ормуз: это не только принесет Тегерану миллиарды долларов дохода, но и предоставит ему возможность контролировать мировые поставки энергоносителей.

Ужесточение бомбардировок Ирана Пентагоном вряд ли приведет к разблокированию пролива, а наземную операцию в Иране Белый дом опасается начинать.

По оценкам отставного американского генерала Барри Маккэффри, для этого Пентагону потребуются войска численностью в 600 тыс. военнослужащих, а сама операция может продлиться год.

Кроме того, в администрации Трампа понимают, что ракетный потенциал Ирана и его парк БПЛА будут представлять все большую угрозу. Тегеран уже доказал свою способность наносить удары по критически важной инфраструктуре, включая аэропорты, энергетические объекты и американские военные базы по всему Ближнему Востоку. А американские стратеги предупреждают, что через несколько лет иранское вооружение станет еще более точным и дальнобойным.

Поскольку дипломатические методы сдерживания Тегерана не сработали, в США вновь заговорили о необходимости смены политического режима в Иране, пишет Рахман.

Эта стратегия была приоритетной для Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху когда они развязали войну 28 февраля. Но их расчет на то, что военное давление спровоцирует массовые народные протесты в Иране, не оправдался.

Теперь некоторые члены администрации Трампа вернулись к плану «А»: свержение иранского руководства.

По словам Рахмана, ставка делается на экономическое удушение Ирана: США возобновили блокаду иранского нефтяного экспорта. Расчет Белого дома прост — за считанные месяцы лишить Тегеран нефтяных доходов и вызвать в стране глубокий экономический кризис.

Это, по мнению американских стратегов, «должно привести к смене режима».

Возобновилась охота и на представителей иранских властей, склонных к сотрудничеству с США и Израилем, отмечает Рахман. Парадоксально, но Израиль даже предпринял попытку завербовать Махмуда Ахмадинежада — экс-президента Ирана, который прославился своими агрессивными антиизраильскими высказываниями.

Одновременно вновь обсуждается сценарий дестабилизации Ирана изнутри: если раньше в США скептически относились к предложению Израиля вооружить курдские группировки, то сейчас, в условиях отсутствия иных вариантов, Вашингтон и Тель-Авив могут вернуться к этой идее.

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