FT: США возвращаются к плану «А» по Ирану

В статье говорится, что американские военные начали постепенно снижать «планку успеха». На прошлой неделе Марк Эспер, министр обороны в первое президентство Трампа, предположил, что США в войне с Ираном могут ограничиться достижением двух ключевых целей: свободным судоходством в Ормузском проливе без взимания каких-либо сборов и ограничением ядерной программы Ирана, похожим на то, что в свое время добилась администрация Барака Обамы.
Но даже этих целей США будет трудно добиться, полагает автор. Иран не собирается отказываться от взимания платы за проход через Ормуз: это не только принесет Тегерану миллиарды долларов дохода, но и предоставит ему возможность контролировать мировые поставки энергоносителей.
По оценкам отставного американского генерала Барри Маккэффри, для этого Пентагону потребуются войска численностью в 600 тыс. военнослужащих, а сама операция может продлиться год.
Кроме того, в администрации Трампа понимают, что ракетный потенциал Ирана и его парк БПЛА будут представлять все большую угрозу. Тегеран уже доказал свою способность наносить удары по критически важной инфраструктуре, включая аэропорты, энергетические объекты и американские военные базы по всему Ближнему Востоку. А американские стратеги предупреждают, что через несколько лет иранское вооружение станет еще более точным и дальнобойным.
Эта стратегия была приоритетной для Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху когда они развязали войну 28 февраля. Но их расчет на то, что военное давление спровоцирует массовые народные протесты в Иране, не оправдался.
Теперь некоторые члены администрации Трампа вернулись к плану «А»: свержение иранского руководства.
Это, по мнению американских стратегов, «должно привести к смене режима».
Возобновилась охота и на представителей иранских властей, склонных к сотрудничеству с США и Израилем, отмечает Рахман. Парадоксально, но Израиль даже предпринял попытку завербовать Махмуда Ахмадинежада — экс-президента Ирана, который прославился своими агрессивными антиизраильскими высказываниями.
Одновременно вновь обсуждается сценарий дестабилизации Ирана изнутри: если раньше в США скептически относились к предложению Израиля вооружить курдские группировки, то сейчас, в условиях отсутствия иных вариантов, Вашингтон и Тель-Авив могут вернуться к этой идее.