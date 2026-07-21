FT: США возвращаются к плану «А» по Ирану

Кроме того, в администрации Трампа понимают, что ракетный потенциал Ирана и его парк БПЛА будут представлять все большую угрозу. Тегеран уже доказал свою способность наносить удары по критически важной инфраструктуре, включая аэропорты, энергетические объекты и американские военные базы по всему Ближнему Востоку. А американские стратеги предупреждают, что через несколько лет иранское вооружение станет еще более точным и дальнобойным.