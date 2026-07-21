Эксперт оценил предложение 10-дневного перемирия между США и Ираном

Инициатива посредников неудивительна, комментирует эксперт. В регионе, кроме Израиля, нет ни одной страны, которая желала бы продолжения войны с Ираном. Что касается непосредственно сторон конфликта, то их требования образуют собой замкнутый круг: Вашингтон требует от Тегерана разблокировать Ормузский пролив и своим ударами надеется принудить его к этому, тогда как иранцы заявляют, что пролив не будет разблокирован, пока американские удары не прекратятся.
Чтобы поддержать данную инициативу, США и Ирану нужно каким-то образом разорвать этот порочный круг, при этом сохранив лицо.
Десяти дней явно недостаточно, чтобы переломить ситуацию в военном плане, считает собеседник Новостей Mail.
В подобном краткосрочном перемирии заинтересованы скорее поставщики и потребители ближневосточной нефти, а также весь остальной мир, нуждающийся в хотя бы кратковременной стабилизации нефтяного рынка.
Дальнейшее развитие событий, по мнению эксперта, зависит от того, согласятся ли стороны на предложенный посредниками план прекращения огня. Однако даже в случае успеха далеко не факт, что перемирие продлится хотя бы означенные десять дней, уверен Юрк.
Если США вновь привлекут Израиль к операции на Ближнем Востоке, то стоит ожидать существенного расширения боевых действий со стороны Ирана и его оси сопротивления, главным образом — хуситов, уже заявивших о блокаде портов Саудовской Аравии.
Таким образом, шансы на то, что пока еще контролируемая эскалация выйдет из-под контроля, серьезно увеличиваются, резюмирует собеседник Новостей Mail.