Эксперт оценил предложение 10-дневного перемирия между США и Ираном

Инициатива посредников неудивительна, комментирует эксперт. В регионе, кроме Израиля, нет ни одной страны, которая желала бы продолжения войны с Ираном. Что касается непосредственно сторон конфликта, то их требования образуют собой замкнутый круг: Вашингтон требует от Тегерана разблокировать Ормузский пролив и своим ударами надеется принудить его к этому, тогда как иранцы заявляют, что пролив не будет разблокирован, пока американские удары не прекратятся.