Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил предложение 10-дневного перемирия между США и Ираном

Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану десятидневное прекращение огня. Новости Mail узнали, каковы шансы, что стороны согласятся на перемирие, и какие сценарии развития ближневосточного конфликта на сегодняшний день наиболее вероятны. На вопросы редакции ответил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Алексей Юрк.

Авторы и эксперты
Алексей Юрк
Эксперт
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Инициатива посредников неудивительна, комментирует эксперт. В регионе, кроме Израиля, нет ни одной страны, которая желала бы продолжения войны с Ираном. Что касается непосредственно сторон конфликта, то их требования образуют собой замкнутый круг: Вашингтон требует от Тегерана разблокировать Ормузский пролив и своим ударами надеется принудить его к этому, тогда как иранцы заявляют, что пролив не будет разблокирован, пока американские удары не прекратятся.

Чтобы поддержать данную инициативу, США и Ирану нужно каким-то образом разорвать этот порочный круг, при этом сохранив лицо.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Десяти дней явно недостаточно, чтобы переломить ситуацию в военном плане, считает собеседник Новостей Mail.

В подобном краткосрочном перемирии заинтересованы скорее поставщики и потребители ближневосточной нефти, а также весь остальной мир, нуждающийся в хотя бы кратковременной стабилизации нефтяного рынка.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Дальнейшее развитие событий, по мнению эксперта, зависит от того, согласятся ли стороны на предложенный посредниками план прекращения огня. Однако даже в случае успеха далеко не факт, что перемирие продлится хотя бы означенные десять дней, уверен Юрк.

Если США вновь привлекут Израиль к операции на Ближнем Востоке, то стоит ожидать существенного расширения боевых действий со стороны Ирана и его оси сопротивления, главным образом — хуситов, уже заявивших о блокаде портов Саудовской Аравии.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Таким образом, шансы на то, что пока еще контролируемая эскалация выйдет из-под контроля, серьезно увеличиваются, резюмирует собеседник Новостей Mail.

Ранее Axios сообщил, что США и Иран получили от посредников предложение о прекращении огня на 10 дней. Оно включает в себя остановку боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше