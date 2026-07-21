Омбудсмен Украины Лубинец заявил о готовности граждан к самосуду над сотрудниками ТЦК

«Украинское общество сейчас, знаете, превращается в своеобразный суд Линча. К сожалению, из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это в свою очередь приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).