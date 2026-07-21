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ООН: удары по складам WB могут считаться военным преступлением

Удары, нанесенные вооруженными силами Украины по складским помещениям Wildberries в Тамбовской и Московской областях, могут квалифицироваться как военное преступление согласно нормам международного гуманитарного права. Такое заявление сделал представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.

Источник: Reuters

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — заявил он в ходе брифинга в Женеве. Кроме того, он указал на необходимость проведения расследования данных атак.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали склады Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) в ночь на 18 июля. В результате атаки в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 25 человек получили ранения. В Электростали жертвой стал один человек, пострадали 57.

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