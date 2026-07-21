ООН: удары по складам WB могут считаться военным преступлением

Беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали склады Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) в ночь на 18 июля. В результате атаки в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 25 человек получили ранения. В Электростали жертвой стал один человек, пострадали 57.