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СМИ: Трамп и мэр Нью-Йорка Мамдани разошлись во мнениях насчет ареста Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани по-разному относятся к перспективе ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета The Guardian напоминает, что Международный уголовный суд (МУС) в ноябре 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Газе. Мамдани в субботу заявил, что изучает возможность ареста Нетаньяху, если израильский премьер посетит Нью-Йорк во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Я считаю, что Нетаньяху место в Гааге. Он военный преступник, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом… И этого мнения придерживаются многие исключительно из-за того, к чему привели действия [Нетаньяху] за последние много лет.

Зохран Мамдани
мэр Нью-Йорка

Мамдани сообщил, что он ведет «активные переговоры» с юридическим департаментом Нью-Йорка о своих законных полномочиях дать указание полиции Нью-Йорка задержать Нетаньяху.

Мы будем делать в Нью-Йорке то, что позволяет… делать закон Нью-Йорка. Но мы не будем писать свои собственные законы с целью [ареста Нетаньяху].

Зохран Мамдани
мэр Нью-Йорка

Guardian напоминает, что США не признают юрисдикцию МУС, однако Мамдани в ходе предвыборной кампании в мэры в сентябре прошлого года пообещал, что арестует Нетаньяху, если тот приедет в Нью-Йорк. «Я хочу, чтобы Нью-Йорк был городом, который отстаивает международное право», — сказал он тогда.

Однако Трамп в понедельник написал в соцсети Truth Social, что его друг «Биби» не будет арестован, если приедет в США.

Нетаньяху никоим образом не будет арестован, находясь в США… Единственные, кто должен быть арестован, — это люди, которые втянули Иран в эту беспрецедентную спираль смертей и разрушений.

Дональд Трамп
президент США

Кроме того, вчера постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Мамдани, угрожая Нетаньяху арестом, «выбрал сотрудничество с террором», передает американский канал NewsNation.

Ваша угроза не имеет юридической силы. Мы все знаем, что США не являются членом МУС… Нетаньяху приедет в Нью-Йорк. Он будет стоять на этой самой трибуне… и вы ничего не сможете сделать, чтобы остановить его.

Дани Данон
постпред Израиля при ООН

В заключение Данон предложил вместо Нетаньяху арестовать самого Мамдани.

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