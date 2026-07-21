СМИ: Трамп и мэр Нью-Йорка Мамдани разошлись во мнениях насчет ареста Нетаньяху

Британская газета The Guardian напоминает, что Международный уголовный суд (МУС) в ноябре 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Газе. Мамдани в субботу заявил, что изучает возможность ареста Нетаньяху, если израильский премьер посетит Нью-Йорк во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
Я считаю, что Нетаньяху место в Гааге. Он военный преступник, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом… И этого мнения придерживаются многие исключительно из-за того, к чему привели действия [Нетаньяху] за последние много лет.
Мамдани сообщил, что он ведет «активные переговоры» с юридическим департаментом Нью-Йорка о своих законных полномочиях дать указание полиции Нью-Йорка задержать Нетаньяху.
Мы будем делать в Нью-Йорке то, что позволяет… делать закон Нью-Йорка. Но мы не будем писать свои собственные законы с целью [ареста Нетаньяху].
Guardian напоминает, что США не признают юрисдикцию МУС, однако Мамдани в ходе предвыборной кампании в мэры в сентябре прошлого года пообещал, что арестует Нетаньяху, если тот приедет в Нью-Йорк. «Я хочу, чтобы Нью-Йорк был городом, который отстаивает международное право», — сказал он тогда.
Однако Трамп в понедельник написал в соцсети Truth Social, что его друг «Биби» не будет арестован, если приедет в США.
Нетаньяху никоим образом не будет арестован, находясь в США… Единственные, кто должен быть арестован, — это люди, которые втянули Иран в эту беспрецедентную спираль смертей и разрушений.
Ваша угроза не имеет юридической силы. Мы все знаем, что США не являются членом МУС… Нетаньяху приедет в Нью-Йорк. Он будет стоять на этой самой трибуне… и вы ничего не сможете сделать, чтобы остановить его.
В заключение Данон предложил вместо Нетаньяху арестовать самого Мамдани.