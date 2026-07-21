Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России оценили готовность Европы к политическому диалогу

Европейские государства не отклоняются от курса Брюсселя и продолжают ограничивать политический диалог с Москвой. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Дипломата спросили, поступают ли сейчас в Москву запросы на контакты из европейских столиц.

«Если говорить не о таких технических контактах, то очевидно, что они строго соблюдают инструкции, которые разрабатываются в рамках Евросоюза на ограничение политических контактов с Российской Федерацией», — ответил Грушко.

Как пояснил замминистра, текущее общение России с недружественными государствами идет исключительно через дипломатические представительства. Речь идет о зарубежных посольствах в РФ и российских миссиях за границей. По большей части эти контакты касаются технических вопросов работы самих представительств.

Грушко также отметил, что дипломатов из таких стран регулярно вызывают в МИД России. Поводом для вызова становятся протесты в ответ на недружественные действия и политику, которую эти государства проводят в отношении России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше