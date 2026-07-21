В МИД России оценили готовность Европы к политическому диалогу

Дипломата спросили, поступают ли сейчас в Москву запросы на контакты из европейских столиц.
«Если говорить не о таких технических контактах, то очевидно, что они строго соблюдают инструкции, которые разрабатываются в рамках Евросоюза на ограничение политических контактов с Российской Федерацией», — ответил Грушко.
Как пояснил замминистра, текущее общение России с недружественными государствами идет исключительно через дипломатические представительства. Речь идет о зарубежных посольствах в РФ и российских миссиях за границей. По большей части эти контакты касаются технических вопросов работы самих представительств.
Грушко также отметил, что дипломатов из таких стран регулярно вызывают в МИД России. Поводом для вызова становятся протесты в ответ на недружественные действия и политику, которую эти государства проводят в отношении России.