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МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за применения силы к дипломатам

В МИД РФ вызвали посла Молдавии Лилиана Дария для вручения ноты протеста. Поводом послужили противоправные действия полиции, которая 19 июля в Кишиневе принудительно сняла номера с дипломатического автобуса и угрожала задержанием сотрудникам российской дипмиссии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с противоправными действиями молдавской полиции в отношении сотрудников российского посольства.

Инцидент произошел 19 июля в Кишиневе: по данным российского внешнеполитического ведомства, полицейские остановили дипломатический автобус, потребовали документы, а затем принудительно сняли с транспортного средства регистрационные знаки. В ходе этих действий представители правоохранительных органов Молдавии применяли физическую силу и угрожали задержанием сотрудникам дипмиссии.

В МИД РФ подчеркнули, что молдавская сторона проигнорировала просьбу посольства оперативно направить на место представителя МИД республики для урегулирования ситуации. Москва расценивает произошедшее как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.