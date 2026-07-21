МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за применения силы к дипломатам

Инцидент произошел 19 июля в Кишиневе: по данным российского внешнеполитического ведомства, полицейские остановили дипломатический автобус, потребовали документы, а затем принудительно сняли с транспортного средства регистрационные знаки. В ходе этих действий представители правоохранительных органов Молдавии применяли физическую силу и угрожали задержанием сотрудникам дипмиссии.