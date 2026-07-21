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Минцифры Самарской области возглавит Юрий Симонов

Кадровые перестановки произошли в правительстве Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

21 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства, на котором озвучил кадровые изменения. Пост врио министра цифрового развития и связи Самарской области занял Юрий Симонов.

«Юрий Николаевич имеет опыт работы в сфере цифрового развития, информационной безопасности и реализации государственных цифровых проектов, работал в федеральных и региональных структурах», — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что перед минцифры региона стоят важные задачи по развитию цифровых сервисов, повышению эффективности госуправления, внедрению современных технологию в деятельность органов власти, защите информационных систем. Губернатор пожелал новому руководителю министерства успешной работы на результат.

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