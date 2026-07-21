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«Это безумие». В Финляндии внезапно высказались о Санкт-Петербурге

Аналитик Линден назвал безумием отказ Финляндии от связей с Санкт-Петербургом.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Решение Хельсинки отказаться от связей с Санкт-Петербургом лишено здравого смысла, считает финский аналитик Сакари Линден.

«Учитывая географическое положение Финляндии, отказ от экономических возможностей такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, — это полнейшее безумие. Финский политический класс не думает об интересах страны или ее граждан», — написал он в соцсети X.

По его словам, Финляндии необходимы срочные перемены.

Так он прокомментировал слова главы муниципального совета Пуумала Матти Вийялайнен об экономической значимости Северной столицы для региона.

С 1 июля российское правительство приняло решение ограничить пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Среди них: «Выборг» (Ленинградская область), «Вяртсиля» (Республика Карелия), «Люття» (Республика Карелия), «Санкт-Петербург — Финляндский» (Санкт-Петербург), «Светогорск» (Ленинградская область), «Печоры-Псковские» (Псковская область), «Пыталово» (Псковская область).

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. Четвертого июня 2026 года в Хельсинки в очередной раз приняли решение о том, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми.

После этих действий правительства финские города, через которые проходили туристические потоки, стали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.

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