«Это безумие». В Финляндии внезапно высказались о Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Решение Хельсинки отказаться от связей с Санкт-Петербургом лишено здравого смысла, считает финский аналитик Сакари Линден.
«Учитывая географическое положение Финляндии, отказ от экономических возможностей такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, — это полнейшее безумие. Финский политический класс не думает об интересах страны или ее граждан», — написал он в соцсети X.
По его словам, Финляндии необходимы срочные перемены.
Так он прокомментировал слова главы муниципального совета Пуумала Матти Вийялайнен об экономической значимости Северной столицы для региона.
С 1 июля российское правительство приняло решение ограничить пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Среди них: «Выборг» (Ленинградская область), «Вяртсиля» (Республика Карелия), «Люття» (Республика Карелия), «Санкт-Петербург — Финляндский» (Санкт-Петербург), «Светогорск» (Ленинградская область), «Печоры-Псковские» (Псковская область), «Пыталово» (Псковская область).
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. Четвертого июня 2026 года в Хельсинки в очередной раз приняли решение о том, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми.
После этих действий правительства финские города, через которые проходили туристические потоки, стали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.