«Это безумие». В Финляндии внезапно высказались о Санкт-Петербурге

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. Четвертого июня 2026 года в Хельсинки в очередной раз приняли решение о том, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми.