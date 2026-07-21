Times: Федоров может баллотироваться на пост президента Украины

По словам самого Федорова, причиной его ухода послужил продолжительный конфликт с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. В ходе брифинга в четверг Федоров обратился к депутатам Верховной Рады с призывом проявить твердость и открыто информировать о ситуации в ВСУ, в частности о коррупции и трудностях, связанных с ротацией подразделений.