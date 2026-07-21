На прошлой неделе президент Владимир Зеленский принял решение о проведении очередной смены состава правительства, которое, в частности, предусматривало освобождение от должности министра обороны Михаила Федорова. Его отставка, как отмечается, спровоцировала протестные акции на территории всей страны.
По словам самого Федорова, причиной его ухода послужил продолжительный конфликт с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. В ходе брифинга в четверг Федоров обратился к депутатам Верховной Рады с призывом проявить твердость и открыто информировать о ситуации в ВСУ, в частности о коррупции и трудностях, связанных с ротацией подразделений.
«Один высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Федорова похоже на “предвыборную кампанию” на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует», — пишет издание.