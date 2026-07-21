Другие заявления пресс-секретаря президента России: страны ЕС и НАТО неоднократно говорили о намерении разместить свои военные контингенты на Украине, это их реальные планы. Армия России будет наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке оружия для Украины. Киевский режим продолжает наносить удары по гражданским объектам. Ситуация непростая, этими вопросами занимается правительство. Склады Wildberries не используются для поставок товаров для армии России. Россия не лелеет надежд, что отношения Москвы и Лондона улучшатся со вступлением в должность нового британского премьера Бернема.