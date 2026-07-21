Образ фронта очень изменился в современной войне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня линия боевого соприкосновения — это не передовая, а пятнадцать километров в глубь территории.
Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал военный эксперт и писатель Евгений Норин.
«Изменилась логистика. Сейчас на самой линии боевого соприкосновения (ЛБС) немного народа, потому что более ощутимые потери противнику причиняют дроны, но и наибольшие свои потери — это уже не передовая, а пятнадцать километров. Сейчас линия фронта выглядит, как два облака дронов, наползающих друг на друга», — уточнил он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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