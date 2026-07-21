Образ фронта очень изменился в современной войне

«Изменилась логистика. Сейчас на самой линии боевого соприкосновения (ЛБС) немного народа, потому что более ощутимые потери противнику причиняют дроны, но и наибольшие свои потери — это уже не передовая, а пятнадцать километров. Сейчас линия фронта выглядит, как два облака дронов, наползающих друг на друга», — уточнил он.