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Образ фронта очень изменился в современной войне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня линия боевого соприкосновения — это не передовая, а пятнадцать километров в глубь территории.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня линия боевого соприкосновения — это не передовая, а пятнадцать километров в глубь территории.

Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал военный эксперт и писатель Евгений Норин.

«Изменилась логистика. Сейчас на самой линии боевого соприкосновения (ЛБС) немного народа, потому что более ощутимые потери противнику причиняют дроны, но и наибольшие свои потери — это уже не передовая, а пятнадцать километров. Сейчас линия фронта выглядит, как два облака дронов, наползающих друг на друга», — уточнил он.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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