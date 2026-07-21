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DM: российский военный корабль заметили у берегов Британии

21 июля газета Daily Mail, ссылаясь на Министерство обороны Великобритании, сообщила о том, что российский военный корабль был зафиксирован вблизи британского побережья, где провел артиллерийские стрельбы под наблюдением Королевского военно-морского флота.

Источник: Reuters

В материале издания приводится заявление представителя британского оборонного ведомства: «Российский военный корабль, находящийся под наблюдением Королевского флота, провел учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута вчера».

Наблюдение за кораблем, предположительно являющимся «Неустрашимым», велось британским патрульным судном HMS Tyne при содействии французской военной авиации. Как сообщил источник газеты, перед началом стрельб, длившихся полчаса, российские моряки по радиосвязи уведомили британскую сторону и запросили отойти на безопасную дистанцию для выполнения плановых артиллерийских упражнений. В британских военных кругах высказали предположение, что эти маневры могли быть намеренно приурочены к моменту официального вступления Энди Бернэма в должность премьер-министра Великобритании.

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