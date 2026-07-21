Наблюдение за кораблем, предположительно являющимся «Неустрашимым», велось британским патрульным судном HMS Tyne при содействии французской военной авиации. Как сообщил источник газеты, перед началом стрельб, длившихся полчаса, российские моряки по радиосвязи уведомили британскую сторону и запросили отойти на безопасную дистанцию для выполнения плановых артиллерийских упражнений. В британских военных кругах высказали предположение, что эти маневры могли быть намеренно приурочены к моменту официального вступления Энди Бернэма в должность премьер-министра Великобритании.