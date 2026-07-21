В Армении рыбоводы вышли на протест из-за проблем с экспортом продукции

По данным «Sputnik Армения», от встречи с Папояном митингующие отказались, так как предыдущие переговоры с ним не принесли результата. Вместо этого они добивались встречи с вице-премьером Тиграном Хачатряном, чтобы «представить проблемы отрасли и получить конкретные ответы», а также потребовать финансовой поддержки и отсрочки сокращения объемов воды для хозяйств, уточнил Telegram-канал Armenia Today. По его данным, правительстве им предложили подать письменное обращение, но рыбоводы отказались, пояснив, что ранее это также не принесло результатов.