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Лукашенко объяснил, зачем работники из Узбекистана едут в Беларусь

Лукашенко сказал, зачем работники из Узбекистана едут в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании объяснил, зачем работники из Узбекистана едут в страну. Об этом сообщает БелТА.

Глава республики отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев попросил его не только о трудоустройстве граждан, но и про поставки молока и мяса:

— У них не хватает земли, у них нет воды (недостаточно водных ресурсов. — Ред.). У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо и молоко.

По словам президента, две стороны договорились о приезде в Беларусь работников из Узбекистана для быстрого и эффективного решения вопроса, связанного с поставками необходимой сельхозпродукции. Это касается не только Витебской области, которая сейчас активно задействована в реализации указанных планов.

Для наращивания сельхозпроизводства под увеличение поставок также необходим дополнительный объем рабочей силы. В этом отношении у республики есть кадровый дефицит. Поэтому в Беларуси были выработаны порядок и система привлечения зарубежных сотрудников.

— Если ваши люди (речь идет про Узбекистан. — Ред.) пройдут по этой нашей системе, это все под контролем, мы их возьмем на работу в Беларусь как своих людей. Не только чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко, — пояснил президент Беларуси.

Александр Лукашенко добавил: произведенные мясо и молоко страна продаст на рынки Узбекистана:

— Вот отсюда и заработная плата.

Ранее Александр Лукашенко сделал заявление о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь.

Кстати, власти сказали, где в Беларуси будет работать еще 5000 узбеков.

А вот что известно о новых правилах набора трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в Беларуси: кого примут, на каких условиях, в каком случае вернутся на родину.

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