Лукашенко объяснил, зачем работники из Узбекистана едут в Беларусь

— Если ваши люди (речь идет про Узбекистан. — Ред.) пройдут по этой нашей системе, это все под контролем, мы их возьмем на работу в Беларусь как своих людей. Не только чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко, — пояснил президент Беларуси.