Лукашенко дал совет иностранным работникам, которые едут в Беларусь получать «большущие деньги»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где иностранцы могут заработать «большущие деньги». Об этом сообщает БелТА.
По словам главы республики, если кто-то из иностранных работников планирует ехать в Беларусь, чтобы получать «большущие деньги» в эквиваленте нескольких тысяч долларов, то лучше рассмотреть другие варианты. К примеру, трудоустройство в России.
— Они (иностранные работники. — Ред.) там могут устроиться на нефтепромыслы, еще на какие-то направления, работать и получать большущую зарплату, — уточнил Александр Лукашенко.
Президент пояснил, что работники из Узбекистана едут в Беларусь, чтобы произвести мясо, молоко и другую сельхозпродукцию для поставок в свою страну (подробнее мы писали здесь). Он добавил: чем выше окажется продуктивность, чем больше товаров будет произведено, тем больше окажется заработная плата:
— И они могут распоряжаться так, как они хотят.
Как заметил Лукашенко, белорусская сторона предоставит таким работникам весь перечень социальных услуг и гарантий. В здравоохранении и образовании работники из Узбекистана будут иметь такие же права, как и белорусы. И это тоже затраты и немалые деньги.
Глава государства обратился к руководителям регионов, напомнив, что они сами должны решать, необходимо ли где-то привлекать иностранных работников.
— Если вам люди со стороны не надо — не берите. Я вас не заставляю их брать, — заявил президент Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сделал заявление о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь.
Кстати, власти сказали, где в Беларуси будет работать еще 5000 узбеков.
Тем временем Лукашенко предупредил, какие вопросы дойдут до него не в понедельник, а сразу.