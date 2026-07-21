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Лукашенко дал совет иностранным работникам, которые едут в Беларусь получать «большущие деньги»

Лукашенко сказал, где иностранцы могут заработать «большущие деньги».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где иностранцы могут заработать «большущие деньги». Об этом сообщает БелТА.

По словам главы республики, если кто-то из иностранных работников планирует ехать в Беларусь, чтобы получать «большущие деньги» в эквиваленте нескольких тысяч долларов, то лучше рассмотреть другие варианты. К примеру, трудоустройство в России.

— Они (иностранные работники. — Ред.) там могут устроиться на нефтепромыслы, еще на какие-то направления, работать и получать большущую зарплату, — уточнил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что работники из Узбекистана едут в Беларусь, чтобы произвести мясо, молоко и другую сельхозпродукцию для поставок в свою страну (подробнее мы писали здесь). Он добавил: чем выше окажется продуктивность, чем больше товаров будет произведено, тем больше окажется заработная плата:

— И они могут распоряжаться так, как они хотят.

Как заметил Лукашенко, белорусская сторона предоставит таким работникам весь перечень социальных услуг и гарантий. В здравоохранении и образовании работники из Узбекистана будут иметь такие же права, как и белорусы. И это тоже затраты и немалые деньги.

Глава государства обратился к руководителям регионов, напомнив, что они сами должны решать, необходимо ли где-то привлекать иностранных работников.

— Если вам люди со стороны не надо — не берите. Я вас не заставляю их брать, — заявил президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сделал заявление о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь.

Кстати, власти сказали, где в Беларуси будет работать еще 5000 узбеков.

Тем временем Лукашенко предупредил, какие вопросы дойдут до него не в понедельник, а сразу.

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