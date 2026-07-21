Лукашенко дал совет иностранным работникам, которые едут в Беларусь получать «большущие деньги»

Президент пояснил, что работники из Узбекистана едут в Беларусь, чтобы произвести мясо, молоко и другую сельхозпродукцию для поставок в свою страну (подробнее мы писали здесь). Он добавил: чем выше окажется продуктивность, чем больше товаров будет произведено, тем больше окажется заработная плата: