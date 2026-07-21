Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае

«Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества. Обозначили три магистральных вектора — открытость, инновации, сотрудничество. Саммит запланирован на 18—19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния», — отметил он.