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В Израиле заявили о нежелании втягиваться в войну США и Ирана

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что его страна не намерена втягиваться в текущий виток напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Государство Израиль не заинтересовано в участии в конфликте между Ираном и США. Сохранение статус-кво — наш наилучший вариант», — приводит издание слова Смотрича.

Глава Минфина отметил, что ключевая задача Израиля — ослабление иранского режима. Самый действенный способ добиться этого, по его мнению, — экономическое давление.

Ранее новостной портал Ynet, ссылаясь на источники в сфере безопасности, сообщил, что в Израиле на данный момент не ожидают, что Иран атакует еврейское государство, тем не менее израильские силы находятся в состоянии высокой боеготовности.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, который предполагал завершение конфликта, стартовавшего 28 февраля. Однако уже в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану. В Белом доме объяснили это действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. В ответ Иран наносит удары по объектам в странах региона, но при этом не атакует Израиль.

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