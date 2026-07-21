В Израиле заявили о нежелании втягиваться в войну США и Ирана

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, который предполагал завершение конфликта, стартовавшего 28 февраля. Однако уже в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану. В Белом доме объяснили это действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. В ответ Иран наносит удары по объектам в странах региона, но при этом не атакует Израиль.
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