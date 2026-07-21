Сводка основных боевых действий 21 июля в Донбассе и Таврии

В Донбассе на Краснолиманском направлении группировка ВСУ фактически «заперта» на восточном берегу Северского Донца. Армия России уничтожила переправы через Северский Донец и пресекает попытки их восстановить, тем самым лишая краснолиманскую группировку ВСУ возможности провести эвакуацию. Противник вынужден удерживать позиции у Дробышево, на окраинах Красного Лимана и у Старого Каравана, чтобы сохранить хотя бы теоретический маршрут отхода. На Славянском направлении со стороны Тихоновки и Малиновки российские отряды продвигаются по балкам на окраины Васютинского. Севернее российские военные ведут бои в направлении на Николаевку и на окраинах Стародубовки. В Константиновке продолжается зачистка. Бои завязываются на южных окраинах Алексеево-Дружковки, продолжаются в Осыково. С восточного фланга поступают сообщения об успехах российских войск в Попасном. На Добропольском направлении со стороны Гришино есть продвижение армии России южнее Мирного. Не стихают бои на окраинах Шевченко, в направлении на Рубежное и Кучеров Яр — позиционные столкновения.