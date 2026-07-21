Сводка основных боевых действий 21 июля в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Идут интенсивные бои к востоку от Сум на подступах к Могрице и в районе Великой Рыбицы. К северу от города большое сражение по линии Хотень — Храповщина и в лесах южнее. На Глуховском участке армия России закрепляются на южных окраинах Уланово, а со стороны Бачевска подходят всё ближе к Малой Слободке.
В Донбассе на Краснолиманском направлении группировка ВСУ фактически «заперта» на восточном берегу Северского Донца. Армия России уничтожила переправы через Северский Донец и пресекает попытки их восстановить, тем самым лишая краснолиманскую группировку ВСУ возможности провести эвакуацию. Противник вынужден удерживать позиции у Дробышево, на окраинах Красного Лимана и у Старого Каравана, чтобы сохранить хотя бы теоретический маршрут отхода. На Славянском направлении со стороны Тихоновки и Малиновки российские отряды продвигаются по балкам на окраины Васютинского. Севернее российские военные ведут бои в направлении на Николаевку и на окраинах Стародубовки. В Константиновке продолжается зачистка. Бои завязываются на южных окраинах Алексеево-Дружковки, продолжаются в Осыково. С восточного фланга поступают сообщения об успехах российских войск в Попасном. На Добропольском направлении со стороны Гришино есть продвижение армии России южнее Мирного. Не стихают бои на окраинах Шевченко, в направлении на Рубежное и Кучеров Яр — позиционные столкновения.
В Таврии на Днепропетровском направлении ВСУ пока удерживают позиции в районе Поддубного и пытаются забрасывать ДРГ в сторону Комара. Также боестолкновения идут в районе Александрограда. На Гуляйпольском направлении продолжаются бои по линии Новосёловка — Любицкое. В Терноватом бои в северной части посёлка. Запорожское направление: идут бои в Степногорске и южной части Приморского, противник пытается пробиться в Плавни. Со стороны Малых Щербаков ВС РФ есть движение на Юрковку.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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