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Ле Пен обвинила Мадьяра в нарушении правил демократии

Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение», выступила с заявлением в связи с действиями венгерской прокуратуры в отношении партии бывшего премьер-министра Виктора Орбана. По ее словам, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр при поддержке Еврокомиссии нарушает демократические правила.

Источник: AP 2024

Оппозиционная венгерская партия «Фидес», возглавляемая Виктором Орбаном, сообщила во вторник, что в ее офис без предупреждения прибыли следователи прокуратуры. Целью визита было изъятие средств связи и баз данных. В партии «Фидес» охарактеризовали эти действия как «насильственный произвол» со стороны правящей партии премьер-министра «Тиса». Виктор Орбан заявил, что его партию пытаются уничтожить юридическими методами.

«Демократия не делится на лагеря. У нее есть лишь правила, которые новый премьер-министр Венгрии, пользующийся поддержкой Европейской комиссии, в настоящее время грубо нарушает», — написала Ле Пен в соцсети X, комментируя действия венгерской прокуратуры.

Как отметила Ле Пен, в Венгрии фиксируется все больше нарушений принципов верховенства закона, причем это происходит с одобрения тех, кто причисляет себя к «лагерю добра».

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