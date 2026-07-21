Ле Пен обвинила Мадьяра в нарушении правил демократии

Оппозиционная венгерская партия «Фидес», возглавляемая Виктором Орбаном, сообщила во вторник, что в ее офис без предупреждения прибыли следователи прокуратуры. Целью визита было изъятие средств связи и баз данных. В партии «Фидес» охарактеризовали эти действия как «насильственный произвол» со стороны правящей партии премьер-министра «Тиса». Виктор Орбан заявил, что его партию пытаются уничтожить юридическими методами.