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«И чиновник, и тот, кто не хочет работать». Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси

Лукашенко сказал послать на границу с Украиной не справляющихся с уборкой урожая.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал послать на границу с Украиной не справляющихся с уборкой урожая. Подробности приводит БелТА.

— Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин. — Ред.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко уточнил: по его приказу по украинской границе сосредоточены силы специальных операций. Но этом не значит, что Беларусь собирается на кого-то нападать — страна обеспечивает свою безопасность.

— Нелегко — комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда — в распоряжение сил специальных операций, — уточнил президент Беларуси.

По словам белорусского лидера, на южную границу следует направлять всех тех, кто не выполнит поручения — это приказ.

— Любой чиновник (в правительстве, облисполкоме, райисполкоме) — в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить «снаряды». Любое неисполнение — в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть, — подчеркнул Лукашенко.

Как заметил глава республики, там тоже необходимы кадры:

— Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.

Ранее Александр Лукашенко сказал о фактах «крышевания» в Беларуси, как в лихих 90-х.

Тем временем Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды.

Также президент предупредил, какие вопросы дойдут до него не в понедельник, а сразу.

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