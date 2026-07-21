«И чиновник, и тот, кто не хочет работать». Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси

— Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин. — Ред.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес, — заявил глава государства.