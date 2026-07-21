В Литве заявили об усталости ЕС от санкций против РФ

«Каким-то образом энтузиазм по поводу санкций против России постепенно снижается», — отметил Матуленис.
При этом советник назвал такой подход Евросоюза ошибочным. По его мнению, если Брюссель действительно нацелен на запуск переговоров между Москвой и Киевом о «справедливом мирном соглашении», без сохранения и ужесточения санкционного давления не обойтись. Матуленис также выразил надежду, что страны ЕС все же смогут найти компромисс по новому пакету санкций, несмотря на существующие разногласия.
«Возможно, он будет не таким, каким мы хотели бы его видеть, но интересы у стран разные, и каждая руководствуется своими национальными интересами», — добавил он.
Заявление Матулениса прозвучало на фоне споров внутри Евросоюза вокруг 21-го пакета ограничений. Как писала Financial Times, как минимум шесть стран ЕС — Германия, Франция, Италия, Португалия, Греция и Австрия — потребовали исключений из нового пакета или заблокировали отдельные меры, сославшись на ущерб для своих экономик.
Позднее СМИ сообщили, что Еврокомиссия обсуждает возможные компромиссы. Среди вариантов — отсрочка вступления отдельных ограничений в силу, отказ от некоторых положений или смягчение запрета на транспортировку российского СПГ, чтобы добиться согласования 21-го пакета.