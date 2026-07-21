В Литве заявили об усталости ЕС от санкций против РФ

При этом советник назвал такой подход Евросоюза ошибочным. По его мнению, если Брюссель действительно нацелен на запуск переговоров между Москвой и Киевом о «справедливом мирном соглашении», без сохранения и ужесточения санкционного давления не обойтись. Матуленис также выразил надежду, что страны ЕС все же смогут найти компромисс по новому пакету санкций, несмотря на существующие разногласия.