МИД Китая обвинил Японию в попытке отказаться от ядерного «табу»

«Это крайне провокационное и опасное предложение», — приводит слова официального представитель ведомства Линь Цзянь на брифинге Bloomberg.
По мнению дипломата, Токио таким образом «пытается нарушить “Три неядерных принципа” и оспаривать послевоенный международный порядок».
Речь идет о доктрине, которая запрещает Японии владеть, производить или ввозить на свою территорию ядерное оружие. Ранее некоторые политики, в том числе известная правыми взглядами Санаэ Такаити (до того как она возглавила правительство в 2025 году), уже предлагали отказаться от третьего пункта. 17 июля министр обороны Коидзуми заявил, что стране «не избежать разговора по ядерной теме» и что «нужно дискутировать и заниматься любой политикой, без табу».
Линь Цзянь напомнил об этих словах и упрекнул Коидзуми в непоследовательности. Он отметил, что на международных площадках японский министр, напротив, заверял в верности неядерным принципам и оборонительной доктрине. Представитель МИД добавил, что «японские правые силы», ссылаясь на внешние угрозы, нарушают конституцию страны, ее законы и международные нормы, подрывая глобальный режим нераспространения.
Bloomberg также напоминает, что Пекин ранее критиковал правительство Такаити за попытки расширить оборонное сотрудничество с зарубежными партнерами, планы по строительству атомных подводных лодок и развертывание ракетных систем средней дальности.