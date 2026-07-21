МИД Китая обвинил Японию в попытке отказаться от ядерного «табу»

Речь идет о доктрине, которая запрещает Японии владеть, производить или ввозить на свою территорию ядерное оружие. Ранее некоторые политики, в том числе известная правыми взглядами Санаэ Такаити (до того как она возглавила правительство в 2025 году), уже предлагали отказаться от третьего пункта. 17 июля министр обороны Коидзуми заявил, что стране «не избежать разговора по ядерной теме» и что «нужно дискутировать и заниматься любой политикой, без табу».