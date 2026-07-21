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МИД Китая обвинил Японию в попытке отказаться от ядерного «табу»

Пекин резко отреагировал на заявления главы оборонного ведомства Японии Синдзиро Коидзуми. В китайском МИД назвали неприемлемой саму идею пересмотра национальной ядерной политики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это крайне провокационное и опасное предложение», — приводит слова официального представитель ведомства Линь Цзянь на брифинге Bloomberg.

По мнению дипломата, Токио таким образом «пытается нарушить “Три неядерных принципа” и оспаривать послевоенный международный порядок».

Речь идет о доктрине, которая запрещает Японии владеть, производить или ввозить на свою территорию ядерное оружие. Ранее некоторые политики, в том числе известная правыми взглядами Санаэ Такаити (до того как она возглавила правительство в 2025 году), уже предлагали отказаться от третьего пункта. 17 июля министр обороны Коидзуми заявил, что стране «не избежать разговора по ядерной теме» и что «нужно дискутировать и заниматься любой политикой, без табу».

Линь Цзянь напомнил об этих словах и упрекнул Коидзуми в непоследовательности. Он отметил, что на международных площадках японский министр, напротив, заверял в верности неядерным принципам и оборонительной доктрине. Представитель МИД добавил, что «японские правые силы», ссылаясь на внешние угрозы, нарушают конституцию страны, ее законы и международные нормы, подрывая глобальный режим нераспространения.

Bloomberg также напоминает, что Пекин ранее критиковал правительство Такаити за попытки расширить оборонное сотрудничество с зарубежными партнерами, планы по строительству атомных подводных лодок и развертывание ракетных систем средней дальности.

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