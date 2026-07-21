Лукашенко объяснил, зачем в Белоруссию едут мигранты из Узбекистана

«Если ваши люди (из Узбекистана — ред.) пройдут по этой нашей системе (привлечения зарубежных работников — ред.), это все под контролем, мы их возьмем на работу в Беларусь как своих людей. Не только чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко. Произвели мясо, молоко — мы им продадим на их рынки. Вот отсюда и заработная плата», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.