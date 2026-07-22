Эксперт рассказал, чего ждать от нового британского премьер-министра

Все заявления, которые сделал новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем сразу после вступления в должность, были посвящены вопросам внутренней политики, комментирует эксперт. В основном новый лидер лейбористов говорил о реформах, которые нужно провести в стране.
Собеседник Новостей Mail констатирует, что обещания предыдущего британского премьера Кира Стармера по большей части так и не были реализованы. По ряду направлений ситуация даже ухудшилась.
Наступило разочарование политикой Стармера, разочарование в лейбористах. Все это отразилось в результатах местных выборов, которые состоялись в Великобритании в мае этого года, когда лейбористы потерпели сокрушительное поражение.
Эксперт поясняет, что перспектив исправить ситуацию у Стармера не было, поэтому лейбористы решили поменять лидера. По сути, у партии не было альтернативных кандидатур. Энди Бернем — достаточно известный и опытный политик. Будучи мэром Большого Манчестера (с мая 2017 года по июнь 2026 года) Бернем добился значительных успехов: улучшил транспортную систему города, уделял значительное внимание вопросам развития местной инфраструктуры и усилению социальной поддержки населения.
Все прекрасно понимают, что новый премьер должен вселить уверенность граждан страны в завтрашнем дне, обозначить цели и показать пути их реализации.
Собеседник Новостей Mail обращает внимание, что в своей первой речи на посту премьера Бернем заявил, что Великобритания выполнит все международные обязательства предыдущего правительства лейбористов.
Он, как и Стармер, выступает за углубление интеграции с Европейским Союзом, и даже за возможный возврат Великобритании в ЕС. Но это не вопрос сегодняшнего дня.
Как отмечает Топорнин, у нового премьера нет опыта во внешней политике. Эксперт полагает, что в ближайшее время Бернем вряд ли выступит с какими-либо громкими инициативами в этом направлении.
Скорее всего, в первое время он сосредоточится исключительно на решении внутренних проблем страны. А за решение внешнеполитических вопросов будет отвечать новый министр иностранных дел Эд Милибэнд.
По мнению собеседника Новостей Mail, в отношениях Лондона с Москвой ничего кардинально не поменяется. Бернем уже подтвердил, что Британия продолжит поддерживать Украину в противостоянии с Россией, напоминает эксперт.
Британцы считают Украину неким форпостом, который сегодня сдерживает Россию. На данном этапе не вижу пока никаких предпосылок к изменению ситуации, и не думаю, что отношения между Россией и Великобританией потеплеют. Для этого должно как минимум произойти движение навстречу с двух сторон.
Ранее сообщалось, что Энди Бернем после вступления в должность премьер-министра Великобритании провел серию телефонных переговоров с лидерами ЕС и генсеком НАТО Марком Рютте. Ключевой темой, как сообщила канцелярия британского главы правительства, стала тема Украины.