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Эксперт рассказал, чего ждать от нового британского премьер-министра

Энди Бернем, бывший мэр Манчестера и новый лидер лейбористов, 20 июля официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин рассказал Новостям Mail, чего ждать от нового британского премьера и изменятся ли при нем отношения Лондона и Москвы. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Николай Топорнин
Юрист-международник
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Все заявления, которые сделал новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем сразу после вступления в должность, были посвящены вопросам внутренней политики, комментирует эксперт. В основном новый лидер лейбористов говорил о реформах, которые нужно провести в стране.

Собеседник Новостей Mail констатирует, что обещания предыдущего британского премьера Кира Стармера по большей части так и не были реализованы. По ряду направлений ситуация даже ухудшилась.

Наступило разочарование политикой Стармера, разочарование в лейбористах. Все это отразилось в результатах местных выборов, которые состоялись в Великобритании в мае этого года, когда лейбористы потерпели сокрушительное поражение.

Николай Топорнин
юрист-международник, директор Центра европейской информации

Эксперт поясняет, что перспектив исправить ситуацию у Стармера не было, поэтому лейбористы решили поменять лидера. По сути, у партии не было альтернативных кандидатур. Энди Бернем — достаточно известный и опытный политик. Будучи мэром Большого Манчестера (с мая 2017 года по июнь 2026 года) Бернем добился значительных успехов: улучшил транспортную систему города, уделял значительное внимание вопросам развития местной инфраструктуры и усилению социальной поддержки населения.

Все прекрасно понимают, что новый премьер должен вселить уверенность граждан страны в завтрашнем дне, обозначить цели и показать пути их реализации.

Николай Топорнин
юрист-международник, директор Центра европейской информации

Собеседник Новостей Mail обращает внимание, что в своей первой речи на посту премьера Бернем заявил, что Великобритания выполнит все международные обязательства предыдущего правительства лейбористов.

Он, как и Стармер, выступает за углубление интеграции с Европейским Союзом, и даже за возможный возврат Великобритании в ЕС. Но это не вопрос сегодняшнего дня.

Николай Топорнин
юрист-международник, директор Центра европейской информации

Как отмечает Топорнин, у нового премьера нет опыта во внешней политике. Эксперт полагает, что в ближайшее время Бернем вряд ли выступит с какими-либо громкими инициативами в этом направлении.

Скорее всего, в первое время он сосредоточится исключительно на решении внутренних проблем страны. А за решение внешнеполитических вопросов будет отвечать новый министр иностранных дел Эд Милибэнд.

Николай Топорнин
юрист-международник, директор Центра европейской информации

По мнению собеседника Новостей Mail, в отношениях Лондона с Москвой ничего кардинально не поменяется. Бернем уже подтвердил, что Британия продолжит поддерживать Украину в противостоянии с Россией, напоминает эксперт.

Британцы считают Украину неким форпостом, который сегодня сдерживает Россию. На данном этапе не вижу пока никаких предпосылок к изменению ситуации, и не думаю, что отношения между Россией и Великобританией потеплеют. Для этого должно как минимум произойти движение навстречу с двух сторон.

Николай Топорнин
юрист-международник, директор Центра европейской информации

Ранее сообщалось, что Энди Бернем после вступления в должность премьер-министра Великобритании провел серию телефонных переговоров с лидерами ЕС и генсеком НАТО Марком Рютте. Ключевой темой, как сообщила канцелярия британского главы правительства, стала тема Украины.

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