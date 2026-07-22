Эксперт рассказал, чего ждать от нового британского премьер-министра

Британцы считают Украину неким форпостом, который сегодня сдерживает Россию. На данном этапе не вижу пока никаких предпосылок к изменению ситуации, и не думаю, что отношения между Россией и Великобританией потеплеют. Для этого должно как минимум произойти движение навстречу с двух сторон.