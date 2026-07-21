Латвия к концу сентября развернет РЛС на границе с Россией

Российские официальные лица неоднократно указывали на то, что страны Прибалтики предоставляют воздушные коридоры для беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, используемых для атак на Россию. На территории самой Латвии фиксировались случаи падения украинских дронов, в том числе на нефтебазе в Резекне. В мае текущего года в Латвии произошел политический кризис на фоне этих событий. Премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса, что привело к расколу в бывшей правящей коалиции, в которую входили партии Силини и Спрудса. В результате сама Силиня подала в отставку.
«Радиолокационные системы нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу. Также нам нужно закупить дополнительные системы управления и контроля», — заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис в интервью телекомпании LTV.
Как сообщил Мелнис, в настоящее время Рига ведет переговоры с одной из стран о приобретении необходимых радаров.