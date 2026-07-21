Российские официальные лица неоднократно указывали на то, что страны Прибалтики предоставляют воздушные коридоры для беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, используемых для атак на Россию. На территории самой Латвии фиксировались случаи падения украинских дронов, в том числе на нефтебазе в Резекне. В мае текущего года в Латвии произошел политический кризис на фоне этих событий. Премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса, что привело к расколу в бывшей правящей коалиции, в которую входили партии Силини и Спрудса. В результате сама Силиня подала в отставку.