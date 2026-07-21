Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия к концу сентября развернет РЛС на границе с Россией

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил, что республика намерена до конца сентября развернуть радиолокационные системы на границе с Россией.

Источник: Reuters

Российские официальные лица неоднократно указывали на то, что страны Прибалтики предоставляют воздушные коридоры для беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, используемых для атак на Россию. На территории самой Латвии фиксировались случаи падения украинских дронов, в том числе на нефтебазе в Резекне. В мае текущего года в Латвии произошел политический кризис на фоне этих событий. Премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса, что привело к расколу в бывшей правящей коалиции, в которую входили партии Силини и Спрудса. В результате сама Силиня подала в отставку.

«Радиолокационные системы нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу. Также нам нужно закупить дополнительные системы управления и контроля», — заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис в интервью телекомпании LTV.

Как сообщил Мелнис, в настоящее время Рига ведет переговоры с одной из стран о приобретении необходимых радаров.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше